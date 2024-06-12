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Відмовився дати цигарку і отримав смертельний удар ножем: на Одещині вбили 15-річного хлопця

23:31, 12 червня 2024
Неповнолітній через відмову закурити зарізав 15-річного хлопця та поранив ще одного підлітка.
Відмовився дати цигарку і отримав смертельний удар ножем: на Одещині вбили 15-річного хлопця
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В Одеській області через відмову у сигареті неповнолітній смертельно вдарив ножем 15-річного хлопця, ще один підліток – у лікарні. Про це повідомляє поліція регіону.

Трагедія сталася вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської громади Подільського району Одеської області.

До правоохоронців надійшла інформація про смертельне ножове поранення підлітка. По прибутті поліцейські виявила на автобусній зупинці тіло юнака з колото-різаними пораненнями. Він помер до приїзду «швидкої».

Встановлено, що на зупинці громадського транспорту знаходилась група місцевих підлітків, серед яких був 17-річний неповнолітній з іншої області. Коли повз них проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і почав наносити удари ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі.

«У подальшому нападник з місця втік. При огляді тіла померлого судово-медичний експерт виявив кілька проникаючих колото-різаних поранень. Попередньо, смерть хлопця настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Остаточну причину смерті буде встановлено за результатами проведеної експертизи. Інший постраждалий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги», — йдеться у повідомленні.

Зловмисника поліцейські розшукали у товариша. Слідчі вилучили одяг, у якому він був під час нічного конфлікту.

Під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень та за наявності достатніх доказів фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні. Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. За поданням слідчого суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події.

Затриманому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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