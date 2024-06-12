Отказался дать сигарету и получил смертельный удар ножом: в Одесской области убили 15-летнего парня

Несовершеннолетний из-за отказа закурить зарезал 15-летнего парня и ранил еще одного подростка.

В Одесской области из-за отказа в сигарете несовершеннолетний смертельно ударил ножом 15-летнего парня, еще один подросток – в больнице. Об этом сообщает полиция региона.

Трагедия произошла ночью 10 июня в одном из сел Любашевской общины Подольского района Одесской области.

В милицию поступила информация о смертельном ножевом ранении подростка. По прибытии полицейские обнаружили на автобусной остановке тело юноши с колото-резаными ранениями. Он умер до приезда скорой.

Установлено, что на остановке общественного транспорта находилась группа местных подростков, среди которых 17-летний несовершеннолетний из другой области. Когда мимо проходили двое 15-летних местных юношей, злоумышленник попросил у них закурить, но получил отказ. На такой ответ он разозлился и начал наносить удары ножом одному из подростков. Второй, пытавшийся оттолкнуть нападающего от товарища, тоже получил удар ножом по ноге.

«В дальнейшем нападающий с места скрылся. При осмотре тела умершего судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько проникающих колото-резаных ранений. Предварительно, смерть парня наступила в результате множественных открытых ран грудной клетки. Окончательная причина смерти будет установлена ​​по результатам проведённой экспертизы. Другой пострадавший, 15-летний товарищ погибшего, получил ранение в виде резаной раны ноги», — говорится в сообщении.

Злоумышленника полицейские разыскали у товарища. Следователи изъяли одежду, в которой она была во время ночного конфликта.

Под процессуальным руководством Любашевской окружной прокуратуры по совокупности совершенных уголовных правонарушений и при наличии достаточных доказательств фигуранту сообщено о подозрении в умышленном убийстве и умышленном легком телесном повреждении. Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. По представлению следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках производства назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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