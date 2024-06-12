Незаконное обогащение на 11 млн грн: НАБУ и САП завершили расследование в отношении нардепа Андрея Клочко

По поручению прокурора САП, детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Фото: lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению народного депутата в незаконном обогащении на 11 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службах органов.

Там не указывают фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о нардепе от фракции «Слуги народа» Андрея Клочко.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по поручению прокурора САП, детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Как сообщалось, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

По информации, чтобы скрыть наличие этого имущества, депутат оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Ранее ВАКС избрал меру пресечения нардепу Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен.

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