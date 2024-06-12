Незаконное обогащение на 11 млн грн: НАБУ и САП завершили расследование в отношении нардепа Андрея Клочко

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование дела по подозрению народного депутата в незаконном обогащении на 11 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службах органов.
Там не указывают фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о нардепе от фракции «Слуги народа» Андрея Клочко.
«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по поручению прокурора САП, детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.
Как сообщалось, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.
Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.
Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.
По информации, чтобы скрыть наличие этого имущества, депутат оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.
Ранее ВАКС избрал меру пресечения нардепу Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен.
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