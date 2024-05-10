ВАКС избрал меру пресечения нардепу Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен

В пятницу, 10 мая, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому в незаконном обогащении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В САП не называют фамилию фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате от «Слуги народа» Андрее Клочко.
Отмечается, что следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в размере 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн.
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10.07.2024.
Как сообщалось, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.
Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.
Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.
По информации, чтобы скрыть наличие этого имущества, депутат оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.
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