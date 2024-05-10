ВАКС избрал меру пресечения нардепу Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен

Действующему народному депутату избрали меру пресечения в размере 12 миллионов гривен залога.

В пятницу, 10 мая, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату, подозреваемому в незаконном обогащении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП не называют фамилию фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о депутате от «Слуги народа» Андрее Клочко.

Отмечается, что следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в размере 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, подозреваемого в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Залог должен быть внесен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, – до 10.07.2024.

Как сообщалось, в 2020-2021 годах нардеп приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

По информации, чтобы скрыть наличие этого имущества, депутат оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

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