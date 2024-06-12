Україна отримає перші F-16 від Нідерландів цього літа

Нідерланди передадуть Україні перші F-16 одразу після відправки літаків Данією.

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Перші винищувачі F-16 від Нідерландів будуть передані Україні вже цього літа. Поставки почнуться одразу після того, як Данія надішле свої літаки, – повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю «Європейській правді».

Вона підкреслила, що цей процес буде поступовим і систематичним, забезпечуючи зміцнення Повітряних сил України.

«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом», – сказала Оллонгрен. Вона уточнила, що спочатку Україна отримає літаки від Данії, а Нідерланди приєднаються до процесу після цього, відповідно до спільного плану.

Щодо готовності української інфраструктури до прийому літаків, міністерка зазначила, що Україна рухається за планом і вже готується до отримання F-16. Вона підкреслила важливість підготовки не лише пілотів, але й технічного персоналу, обладнання та інфраструктури.

Оллонгрен зауважила, що хоча F-16 самі по собі не змінять хід війни, вони значно посилять українські Повітряні сили та протиповітряну оборону. Винищувачі будуть надходити поступово, і їхнє бойове використання покаже ефективність.

«Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», – підкреслила міністерка.

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