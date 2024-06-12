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Украина получит первые F-16 от Нидерландов этим летом

12:54, 12 июня 2024
Нидерланды передадут Украине первые F-16 сразу после отправки самолетов Данией.
Украина получит первые F-16 от Нидерландов этим летом
Источник фото: NV
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Первые истребители F-16 от Нидерландов будут переданы Украине уже этим летом. Поставки начнутся сразу после того, как Дания пришлет свои самолеты, – сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью «Европейской правде».

Она подчеркнула, что этот процесс будет постепенным и систематическим, обеспечивая укрепление Воздушных сил Украины.

«Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы... Я не могу назвать дату, поэтому говорю: этим летом. Сейчас мы идем по такому плану», - сказала Оллонгрен. Она уточнила, что сначала Украина получит самолеты от Дании, а Нидерланды присоединятся к процессу после этого, согласно совместному плану.

Относительно готовности украинской инфраструктуры к приему самолетов, министр отметила, что Украина движется по плану и уже готовится к получению F-16. Она подчеркнула важность подготовки не только пилотов, но и технического персонала, оборудования и инфраструктуры.

Оллонгрен отметила, что хотя F-16 сами по себе не изменят ход войны, они значительно усилят украинские Воздушные силы и противовоздушную оборону. Истребители будут поступать постепенно, и их боевое использование покажет эффективность.

«Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично», - подчеркнула министр.

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