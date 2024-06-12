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На Днепропетровщине полицейские подкупили мужчину для «продажи оружия», чтобы улучшить себе статистику

15:51, 12 июня 2024
Подозреваемые добыли гранатомет, нашли ранее судимого мужчину и отправили на «задание».
На Днепропетровщине полицейские подкупили мужчину для «продажи оружия», чтобы улучшить себе статистику
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование относительно руководства одного из районных правоохранительных органов Днепропетровской области. Как сообщили в ГБР, они для улучшения статистики своей работы пытались фальсифицировать материалы уголовных производств.

Четверо правоохранителей обвиняются в незаконном приобретении, хранении и передаче боевых припасов и незаконченном покушении на привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины). Обвинительный акт уже направили в суд.

Как сообщили в ГБР, делать показатели правоохранители решили на незаконной торговле оружием. Подозреваемые добыли гранатомет и нашли ранее судимого мужчину, который согласился выступить в качестве торговца оружием. За такую ​​аферу ему пообещали 10 тысяч гривен. Трое руководителей правоохранительного органа собрали на это деньги.

В декабре 2023 года правоохранители передали гранатомет мужчине и отправили на «задание». Покупателем гранатомета было лицо, которое действовало под контролем фигурантов.

Правоохранители задокументировали «продажу оружия» и начали готовить сообщения о подозрении своему «клиенту». Впрочем, завершить задуманное у них не получилось, их преступную деятельность разоблачили работники ГБР во взаимодействии с ДВБ Нацполиции.

 

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