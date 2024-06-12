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На Дніпропетровщині поліцейські підкупили чоловіка для «продажу зброї», щоб покращити собі статистику

15:51, 12 червня 2024
Підозрювані добули гранатомет, знайшли раніше судимого чоловіка та відправили на «завдання».
На Дніпропетровщині поліцейські підкупили чоловіка для «продажу зброї», щоб покращити собі статистику
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно керівництва одного з районних правоохоронних органів Дніпропетровської області. Як повідомили у ДБР, вони для покращення статистики своєї роботи намагалися фальсифікувати матеріали кримінальних проваджень.

Четверо правоохоронців обвинувачуються у незаконному придбанні, зберіганні та передачі бойових припасів та незакінченому замаху на притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України). Обвинувальний акт уже направлили до суду.

Як повідомили у ДБР, робити показники правоохоронці вирішили на незаконній торгівлі зброєю. Підозрювані добули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити в ролі торгівця зброєю. За таку аферу йому пообіцяли 10 тис. грн. Троє керівників правоохоронного органу зібрали для цього гроші.

У грудні 2023 року правоохоронці передали гранатомет чоловіку та відправили на «завдання». Покупцем гранатомета була особа яка, діяла під контролем фігурантів. Правоохоронці задокументували «продаж зброї» та почали готувати повідомлення про підозру своєму «клієнту». Втім, завершити задумане у них не вийшло, адже їхню злочинну діяльність викрили працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції.

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