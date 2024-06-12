У Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус ЗСУ

Поліція розслідує інцидент як підпал, оскільки на місці злочину виявили порожні пляшки від бензину.

Джерело фото: dp.npu.gov.ua

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль, що належить Збройним силам України. Про це повідомила поліція Дніпропетровщини. Інцидент стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій.

На місці події поліцейські встановили, що через підпал загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, торпедо та лобове скло автомобіля. На місці злочину виявили порожні пляшки від бензину, що свідчить про навмисний підпал.

За попередньою інформацією, до злочину може бути причетна група осіб. Поліція активно вживає заходів для затримання зловмисників.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.