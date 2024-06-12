Які адмінпослуги будуть недоступні без військово-облікових документів – Денис Малюська відповів

Денис Малюська зазначив, що громадянам, які уникають мобілізації в Україні, будуть все частіше відмовляти у наданні адмінпослуг.

Голова Мін’юсту Денис Малюська наголосив, що при зверненні чоловіків держава може цілком законно вимагати військово-облікові дані. І мова йде про «сотні, якщо не тисячі» послуг і громадянам, які уникають мобілізації в Україні, будуть все частіше відмовляти у їхньому наданні. Про це він сказав в інтерв'ю, пише «Фокус».

Закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати як умову її надання військово-облікові документи (ВОД). Міністр підкреслив, що якщо надання ВОД стане обов’язковим, це дозволить українцям «з’являтись на радарах держави».

«Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», — запевнив він.

Малюська пояснив, що очікувати масштабної реформи не слід. Законодавство вже передбачає можливість вимагати військово-облікові документи. З його слів, йдеться про «сотні, якщо не тисячі» послуг, при наданні яких можна виставити таку вимогу.

«Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі», — зазначив голова Мін’юсту.

Він уточнив, що військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних «задля гарного життя» та особистого комфорту військовозобов’язаного. Посадовець переконаний, що це станеться «рано чи пізно». У випадку критично важливих для життя послуг таких змін не передбачається.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Обері. Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 травня 2024 року №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Постанова набрала чинності 18 травня одночасно із законом про мобілізацію №3633-ІХ (законопроект 10449).

Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою №559.

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