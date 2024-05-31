Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Джерело фото: aspi.com.ua

В Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Раніше МЗС України з посиланням на Міноборони повідомляло, що починаючи з 18 червня е-ВОД можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника.

«Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста — один з методів оновлення військово-облікових даних. Згідно з інформацією Міноборони, електронний кабінет буде реалізований у форматі мобільного застосунку «Резерв+». З 18 червня у застосунку з'явиться можливість після уточнення своїх даних сформувати витяг з реєстру «Оберіг» з особистими персональними та службовими даними, які зберігаються в реєстрі (електронний військово-обліковий документ, е-ВОД)» - зазначали у МЗС.

Зісканувавши QR-код з е-ВОД зі смартфона у режимі реального часу уповноважена особа зможе отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №559 визначено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється) в електронній формі:

засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (однак тут уточнюється «у разі технічної реалізації», і, як раніше повідомили

Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку в електронній формі (е-ВОД) є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Е-ВОД формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.

Формування та відображення здійснюється автоматично за умови наявності у Реєстрі «Оберіг» відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку. А саме, у е-ВОД відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) (за наявності таких відомостей):

ПІБ

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

окремий номер запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

військове звання;

військово-облікова спеціальність (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ — код профілю підготовки і напрям службової та оперативно-службової діяльності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про виконання військового обов’язку;

відомості про військовий облік;

відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції;

дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений військово-обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Е-ВОД є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Е-ВОД та військовообліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.

Відомості про сформований е-ВОД відображаються у Реєстрі «Оберіг».

Перевірка е-ВОД здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості е-ВОД. QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.

Підставою непідтвердження е-ВОД є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.

Електронна інформаційна взаємодія з іншими системами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Автор: Наталя Мамченко

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