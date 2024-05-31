Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

В Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».
Раніше МЗС України з посиланням на Міноборони повідомляло, що починаючи з 18 червня е-ВОД можна буде сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника.
«Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста — один з методів оновлення військово-облікових даних. Згідно з інформацією Міноборони, електронний кабінет буде реалізований у форматі мобільного застосунку «Резерв+». З 18 червня у застосунку з'явиться можливість після уточнення своїх даних сформувати витяг з реєстру «Оберіг» з особистими персональними та службовими даними, які зберігаються в реєстрі (електронний військово-обліковий документ, е-ВОД)» - зазначали у МЗС.
Зісканувавши QR-код з е-ВОД зі смартфона у режимі реального часу уповноважена особа зможе отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних заявника.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №559 визначено, що військово-обліковий документ оформляється (створюється) та видається (замінюється) в електронній формі:
Військово-обліковим документом призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також громадян, виключених з військового обліку в електронній формі (е-ВОД) є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.
Е-ВОД формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації.
Формування та відображення здійснюється автоматично за умови наявності у Реєстрі «Оберіг» відомостей, визначених у пункті 8 цього Порядку. А саме, у е-ВОД відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ (QR-код військово-облікового документа) (за наявності таких відомостей):
QR-код військово-облікового документа в електронній формі є формою військово-облікового документа в електронній формі у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений військово-обліковий документ, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.
Е-ВОД є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.
Е-ВОД та військовообліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу.
Відомості про сформований е-ВОД відображаються у Реєстрі «Оберіг».
Перевірка е-ВОД здійснюється шляхом зчитування QR-коду ініціатором перевірки за допомогою технічних засобів, які дають змогу відтворити відомості е-ВОД. QR-код повинен бути придатним для зчитування технічними засобами ініціатора перевірки, цілісним, неушкодженим, нанесеним на будь-який носій достатнього розміру та необхідної контрастності.
Підставою непідтвердження е-ВОД є непридатність QR-коду для зчитування технічними засобами.
Електронна інформаційна взаємодія з іншими системами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».
Автор: Наталя Мамченко
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