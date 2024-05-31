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Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных

11:00, 31 мая 2024
Согласно постановлению Кабмина э-ВОД является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Реестре «Оберег», а также сведений об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.
Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных
Источник фото: aspi.com.ua
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В Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (э-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Ранее МИД Украины со ссылкой на Минобороны сообщало, что начиная с 18 июня э-ВОД можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника.

«Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста – один из методов обновления военно-учетных данных. Согласно информации Минобороны, электронный кабинет будет реализован в формате мобильного приложения «Резерв+». С 18 июня в приложении появится возможность после уточнения своих данных сформировать выписку из реестра «Оберег» с личными персональными и служебными данными, хранящимися в реестре (электронный военно-учетный документ, э-ВОД)» - отмечали в МИД.

Сосканировав QR-код с э-ВОД со смартфона в режиме реального времени уполномоченное лицо сможет получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №559 определено, что военно-учетный документ оформляется (создается) и выдается (заменяется) в электронной форме:

  • средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста
  • Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны
  • Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал «Дия»), в частности с использованием мобильного приложения Портала «Дия» («Дии») (однако здесь уточняется «в случае технической реализации»), и, как ранее сообщили нашему изданию в Минцифры, пока такая реализация именно для э-ВОД в «Дие» не планируется).

Военно-учетным документом призывников, военнообязанных и резервистов, а также граждан, исключенных из военного учета в электронной форме (э-ВОД) является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Реестре «Оберег», а также сведения об обращении или сообщении о совершении административного или уголовного преступления в Национальную полицию.

Э-ВОД формируется на безвозмездной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации.

Формирование и отображение осуществляется автоматически при наличии в Реестре «Оберег» сведений, определенных в пункте 8 настоящего Порядка. А именно, в э-ВОД отображается уникальный электронный идентификатор в виде двумерного штрих-кода, содержащий сведения об указанном документе (QR-код военно-учетного документа) (при наличии таких сведений):

  • ФИО
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • отдельный номер записи в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • сведения о результатах медицинских осмотров, которые проводились с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;
  • сведения о наличии отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование) для военнообязанных и резервистов;
  • воинское звание;
  • военно-учетная специальность (для военнообязанных и резервистов СБУ – код профиля подготовки и направление служебной и оперативно-служебной деятельности);
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • сведения об исполнении воинского долга;
  • сведения о военном учете;
  • сведения об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию;
  • дата и время формирования военно-учетного документа в электронной форме.

QR-код военно-учетного документа в электронной форме является формой военно-учетного документа в электронной форме в виде двумерного штрих-кода, содержащего сведения об указанном военно-учетном документе, которые с помощью соответствующих технических средств можно воспроизвести в форме, пригодной для считывания , в том числе в визуальной.

Э-ВОД действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него.

Э-ВОД и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Сведения о сформированном э-ВОД отображаются в Реестре «Оберег».

Проверка э-ВОД осуществляется путем считывания QR-кода инициатором проверки с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения э-ВОД. QR-код должен быть пригодным для считывания техническими средствами инициатора проверки, цельным, невредимым, нанесенным на любой носитель достаточного размера и необходимой контрастности.

Основанием неподтверждения э-ВОД является непригодность QR-кода для считывания техническими средствами.

Электронное информационное взаимодействие с другими системами осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Автор: Наталя Мамченко 

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Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных

Согласно постановлению Кабмина э-ВОД является отражение в электронной форме сведений о гражданине Украины, содержащихся в Реестре «Оберег», а также сведений об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.

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