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ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по Керченской паромной переправе, фото

21:34, 30 мая 2024
В результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.
ВСУ ракетами ATACMS нанесли удар по Керченской паромной переправе, фото
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В ночь на 30 мая ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которую враг использовал для обеспечения своих войск во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

«Стоит отметить, что этот объект прикрывали «современные» российские средства ПВО – «Панцирь», «Тор», «Триумф». Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели «новейший» противовоздушный щит захватчиков», - сообщили в Генштабе.

В результате удара существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Отмечается, что один из них сел на мель, заблокировав функционирование всей Керченской переправы.

В Генштабе подчеркнули, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

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