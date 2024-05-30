В россии на Алтае сгорела дача путина — СМИ

В россии практически полностью сгорела одна из построек резиденции путина.

В россии в Республике Алтай почти полностью сгорело одно из зданий резиденции российского диктатора владимира путина. Об этом сообщили росСМИ.

Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амир Айташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом окружающий резиденцию рельеф совпадает с тем, что видно на фотографиях.

По словам Айташева, опубликованное им фото было сделано 30 мая. Причина возгорания неизвестна.

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