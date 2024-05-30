У росії на Алтаї згоріла дача путіна — ЗМІ

У рф майже повністю згоріла одна із будівель резиденції путіна.

У росії в Республіці Алтай майже повністю згоріла одна із будівель резиденції російського диктатора володимира путіна. Про це повідомили росЗМІ.

Кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях.

За словами Айташева, опубліковане ним фото було зроблено 30 травня. Причина займання невідома.

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