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Какие админуслуги будут недоступны без военно-учетных документов – Денис Малюська ответил

10:41, 12 июня 2024
Денис Малюська отметил, что гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, будут все чаще отказывать в предоставлении админуслуг.
Какие админуслуги будут недоступны без военно-учетных документов – Денис Малюська ответил
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Глава Минюста Денис Малюська подчеркнул, что при обращении мужчин государство может вполне законно требовать военно-учетные данные. И речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг и гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, будут все чаще отказывать в их предоставлении. Об этом он сказал в интервью, пишет «Фокус».

Закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать как условие ее предоставления военно-учетные документы (ВОД). Министр подчеркнул, что если предоставление ВОД станет обязательным, это позволит украинцам «появляться на радарах государства».

«Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ», — заверил он.

Малюська объяснил, что ожидать масштабной реформы не следует. Законодательство уже предусматривает возможность требовать военно-учетные документы. По его словам, речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг, при предоставлении которых можно предъявить такое требование.

«Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не критически важны, а где они важны», — отметил глава Минюста.

Он уточнил, что военно-учетные документы потребуют при предоставлении услуг, необходимых «для хорошей жизни» и личного комфорта военнообязанного. Должностное лицо убежден, что это произойдет «рано или поздно». В случае критически важных для жизни услуг, таких изменений не предусматривается.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег. Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Постановление вступило в силу 18 мая одновременно с законом об мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Военно-учетный документ выдается также и тем, кто был исключен из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления №559.

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