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Переплата в почти в 1 млн гривен на ремонте дорог в Киеве: подозрение получил директор КП

21:47, 12 июня 2024
Директора КП «ДЭУ Голосеевского района» подозревают в завышении цен на ремонт дорог.
Переплата в почти в 1 млн гривен на ремонте дорог в Киеве: подозрение получил директор КП
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Голосеевского района». Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением в интересах частного предприятия, что привело к переплате почти 900 тысяч гривен (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Согласно материалам следствия, в июне 2023 года директор КП подписал договор на поставку 930 тонн бетонной смеси для ремонта дорог на общую сумму почти 6 миллионов гривен. Однако, как установила экспертиза, рыночная цена одной тонны смеси была на 1 тысячу гривен ниже цены, по которой ее закупали коммунальщики.

Таким образом, чиновник искусственно завысил цену, что привело к переплате почти 900 тысяч гривен. Сейчас директору КП сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

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