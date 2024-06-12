Переплата в майже в 1 млн гривень на ремонті доріг у Києві: підозру отримав директор КП

Директора КП «ШЕУ Голосіївського району» підозрюють у завищенні цін на ремонт доріг.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директору комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району». Його звинувачують у зловживанні службовим становищем в інтересах приватного підприємства, що призвело до переплати майже 900 тисяч гривень (ч. 2 ст. 364 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у червні 2023 року директор КП підписав договір на поставку 930 тонн бетонної суміші для ремонту доріг на загальну суму майже 6 мільйонів гривень. Проте, як встановила експертиза, ринкова ціна однієї тонни суміші була на 1 тисячу гривень нижчою за ціну, за якою її закуповували комунальники.

Таким чином, посадовець штучно завищив ціну, що призвело до переплати майже 900 тисяч гривень. Наразі директору КП повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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