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НАЗК знайшло порушення у 351 декларації з 354 перевірених: серед фігурантів депутати, поліцейські та посадовці

18:23, 19 червня 2026
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У фокусі перевірок опинилися депутати, поліцейські, працівники ТЦК, держслужбовці та керівники державних підприємств.
НАЗК знайшло порушення у 351 декларації з 354 перевірених: серед фігурантів депутати, поліцейські та посадовці
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Національне агентство з питань запобігання корупції за січень—травень 2026 року завершило 354 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення встановлено у 351 декларації, а загальна сума виявлених порушень перевищила 1,7 млрд грн.

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За даними НАЗК, у 213 деклараціях виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,664 млрд грн. Ще у п’яти деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн, а у шести — ознаки незаконного збагачення на понад 87 млн грн. Ефективність повних перевірок за підсумками п’яти місяців становила 63% від кількості завершених перевірок із затвердженим результатом.

У травні НАЗК направило до компетентних органів 41 обґрунтований висновок, з яких 25 стосувалися ознак недостовірного декларування за статтею 366-2 КК України, два — незаконного збагачення за статтею 368-5 КК України та 14 — адміністративних правопорушень, пов’язаних із недостовірним декларуванням. Загалом з початку року до правоохоронних органів скеровано 197 таких висновків.

Крім того, з початку 2026 року за результатами розгляду матеріалів НАЗК органи досудового розслідування відкрили 86 кримінальних проваджень, а матеріали ще 26 перевірок долучили до вже відкритих справ.

У НАЗК також навели перелік декларацій, у яких за результатами перевірок, завершених у травні, встановлено найбільші порушення. Серед них декларації начальниці ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області та депутатки Полтавської облради, т.в.о. начальника одного з відділень поліції Полтавщини, заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, керівника слідчого підрозділу поліції Харківщини та колишнього виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Київський державний завод «Буревісник». У цих випадках йдеться про ознаки недостовірного декларування, необґрунтованих активів або незаконного збагачення на суми від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень.

У травні до суду також скерували обвинувальні акти щодо колишнього голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та депутата Швайківської сільської ради Житомирської області за фактами недостовірного декларування. Повідомлення про підозру отримали, зокрема, депутат Одеської обласної ради, ексдепутат Іванівської сільської ради на Вінниччині, колишній директор комунального підприємства Харківської міської ради та депутат Царичанської районної ради.

Серед судових рішень, ухвалених у травні, НАЗК відзначає вироки щодо депутата Дубов’язівської селищної ради Сумської області та колишнього адміністратора територіального сервісного центру в Охтирці, яких визнано винними у недостовірному декларуванні. Також апеляційний суд залишив без змін рішення щодо начальника пожежного караулу ДСНС у Сумській області, а суд у Запоріжжі визнав винним інспектора ювенальної превенції за порушення вимог декларування.

За даними агентства, найбільше порушень з початку року виявлено у деклараціях представників органів місцевого самоврядування — 90 випадків, зокрема 72 декларації подали депутати місцевих рад. Також порушення часто встановлювалися у деклараціях представників Національної поліції, державних і комунальних підприємств, Державної міграційної служби, ДСНС, Національної гвардії, митної та податкової служб, а також територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У регіональному розрізі найвищу частку підтверджених порушень зафіксовано серед перевірених декларацій посадовців Дніпропетровської області — 84%, Хмельницької — 82%, Вінницької — 76%, Харківської та Житомирської — по 73%. У Київській області порушення встановлено у 17 із 27 перевірених декларацій (63%), у Києві — у 43 зі 98 декларацій (44%).

У НАЗК наголосили, що початок повної перевірки декларації сам по собі не означає вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. У разі виявлення порушень агентство передає матеріали до органів досудового розслідування, а за наявності підстав — до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розгляду питання про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів.

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НАЗК

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