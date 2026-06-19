Міноборони хотіло виплачувати допомогу родині загиблого військового частинами протягом трьох років: суд визнав це незаконним

Батько загиблого військовослужбовця оскаржив виплату допомоги за схемою «1/5 одразу і решта протягом 40 місяців» та виграв справу.

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Перший апеляційний адміністративний суд підтвердив, що Міністерство оборони не має права застосовувати поетапну виплату одноразової грошової допомоги до членів сімей військовослужбовців, якщо право на таку виплату виникло до набрання чинності наказом Міноборони №45 від 25 січня 2023 року.

Суд залишив без змін рішення першої інстанції, яким було визнано протиправним застосування до батька загиблого військовослужбовця механізму поетапної виплати допомоги та зобов’язано здійснити виплату одним платежем.

Колегія суддів наголосила, що право на отримання одноразової грошової допомоги виникає в день смерті військовослужбовця. Якщо на цей момент законодавство не передбачало виплату коштів частинами, держава не може застосовувати до таких правовідносин норми, які набрали чинності пізніше.

Обставини справи

Позивач є батьком військовослужбовця ЗСУ, який загинув 15 січня 2023 року. На виконання попередніх судових рішень комісія Міністерства оборони у травні 2025 року призначила йому одноразову грошову допомогу із розрахунку однієї четвертої від загальної суми 15 млн грн, тобто 3,75 млн грн. Водночас з урахуванням раніше призначених виплат до перерахування було визначено 2,49 млн грн.

Однак фактично позивач отримував кошти частинами. На його думку, Міністерство оборони безпідставно застосувало порядок поетапної виплати, через що значна частина належної суми залишалася невиплаченою. Саме тому він звернувся до суду.

Донецький окружний адміністративний суд погодився з його доводами та визнав протиправними дії щодо застосування поетапного порядку виплати допомоги. Суд також зобов’язав здійснити виплату допомоги одним платежем без застосування пункту 1.10 Порядку №45, із урахуванням уже проведених виплат.

Міністерство оборони оскаржило це рішення. В апеляційній скарзі відомство зазначало, що допомога вже виплачувалася позивачу відповідно до чинного порядку, а тому підстав для задоволення позову немає. Також Міноборони посилалося на наказ №45, який передбачає поетапне перерахування коштів отримувачам одноразової допомоги.

Чому суд не погодився з Міноборони

Ключовим питанням у справі стало визначення законодавства, яке підлягає застосуванню до спірних правовідносин.

Апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до законодавства та постанови Кабінету Міністрів №168 право членів сім’ї на отримання одноразової допомоги виникає в день смерті військовослужбовця. У цій справі таким днем є 15 січня 2023 року.

Водночас наказ Міністерства оборони №45, яким було запроваджено поетапний механізм виплати, набрав чинності лише 31 січня 2023 року. Саме цей документ передбачив, що спочатку виплачується одна п’ята призначеної суми, а решта — рівними частинами протягом наступних 40 місяців.

Колегія суддів наголосила, що станом на дату загибелі військовослужбовця чинне правове регулювання не передбачало розстрочення виплати одноразової допомоги. Тому до спірних правовідносин не може застосовуватися наказ №45, який набрав чинності пізніше.

Суд послався на статтю 58 Конституції України та практику Конституційного Суду щодо принципу незворотності дії нормативно-правових актів у часі. Відповідно до цього принципу нові правила не можуть поширюватися на права та правовідносини, які виникли до набрання ними чинності.

Апеляційний суд також зазначив, що такий підхід узгоджується з правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 12 листопада 2025 року у справі №200/5272/24.

Що вирішив суд

Перший апеляційний адміністративний суд у справі 200/8373/25 дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та правильно застосував норми матеріального права.

У результаті апеляційну скаргу Міністерства оборони залишено без задоволення, а рішення Донецького окружного адміністративного суду — без змін. Таким чином, у силі залишилося рішення, яким уповноважений орган Міноборони зобов’язано виплатити позивачу призначену одноразову грошову допомогу одним платежем без застосування механізму поетапної виплати, передбаченого пунктом 1.10 Порядку №45, з урахуванням уже проведених виплат.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили.

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