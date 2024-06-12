Самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.

В Украине рекордно увеличилось количество дел по мошенничеству. Об этом говорится в исследовании «Опендатабот» со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Так, за январь-май текущего года по статье 190 «Мошенничество» было открыто рекордное 38 204 уголовных производства. Почти каждый год их количество растет. В этом году на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года и в 1,6 раза больше, чем за весь довоенный 2021 год (23847).

Отмечается, что более 7 тысяч или 18% всех зарегистрированных дел в текущем году пришли к суду. Однако более 4,5 тысяч дел было закрыто.

По данным Нацбанка, самыми популярными методами мошенничества с платежными картами в Украине традиционно остается социальная инженерия и фишинг.

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