Найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

В Україні рекордно збільшилась кількість справ щодо шахрайства. Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот» із посиланням на дані Офісу генпрокурора.

Так, за січень-травень поточного року за статтею 190 «Шахрайство» було відкрито рекордні 38 204 кримінальні провадження. Майже щороку їх кількість росте. У цьому році на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року та у 1,6 раза більше, ніж за весь довоєнний 2021 рік (23 847).

Зазначається, що більше 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у поточному році дійшли до суду. Однак понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Нацбанку, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.

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