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Ілон Маск припинив справу проти OpenAI, яку звинувачував у «роботі на прибуток», а не «на благо людства»

10:30, 12 червня 2024
Адвокати мільярдера подали до суду Каліфорнії заяву, щоб припинити справу.
Ілон Маск припинив справу проти OpenAI, яку звинувачував у «роботі на прибуток», а не «на благо людства»
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Підприємець-мільярдер Ілон Маск 11 червня подав заяву про відхилення позову, в якому звинувачував виробника ChatGPT OpenAI та його генерального директора Сема Альтмана у відмові від початкової місії стартапу з розробки штучного інтелекту «на благо людства», а «не заради прибутку». Як пише «Reuters», адвокати мільярдера подали до суду Каліфорнії заяву, щоб припинити справу, але зберегти можливість поновити її пізніше.

Ілон Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки пішов з компанії.

У позові Маск просив суддю змусити OpenAI зробити свої дослідження та технології доступними для громадськості та заборонити стартапу використовувати свої активи, включаючи GPT-4, для фінансової вигоди.

У судовій заяві OpenAI стверджувала, що позов ґрунтується на непослідовних твердженнях, описуючи його як надуману спробу Маска просувати власні інтереси ШІ.

У поданні в квітні Маск заявив, що OpenAI намагається «висунути аргументи, засновані на спірних фактах», які виходять за рамки позову.

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