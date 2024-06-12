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Суд Польщі видав ордер на арешт судді Шмідта за шпигунство на користь росії та Білорусі

10:18, 12 червня 2024
Томаш Шмідт оголошений у національний розшук, заочно заарештований та позбавлений суддівської недоторканності.
Суд Польщі видав ордер на арешт судді Шмідта за шпигунство на користь росії та Білорусі
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Окружний суд Варшави видав ордер на арешт юриста Томаша Шмідта, який утік із Польщі до Білорусі та звинувачується у передаванні секретних даних російським та білоруським спецслужбам. У травні Шмідт попросив політичного притулку в Білорусі, повідомляє Радіо Свобода.

Томаш Шмідт раніше працював суддею Воєводського адміністративного суду Варшави та був директором юридичного відділу у Національній раді юстиції. Він втратив посаду після скандалу у 2019 році, коли його дружину викрили в поширенні компромату на суддів, що виступали проти судової реформи правлячої партії. Це призвело до відставки кількох високопосадовців, включаючи заступника міністра юстиції.

6 травня Шмідт провів пресконференцію в Мінську, де висловив протест проти політики Польщі щодо росії та Білорусі та попросив притулку у білоруської влади, заявляючи про переслідування в Польщі через свої політичні погляди. Його заява була передана російським телебаченням, повідомляє «Голос Америки».

8 травня польська прокуратура порушила проти Шмідта справу про шпигунство, звинувачуючи його в передаванні секретної інформації іноземним спецслужбам. Він був оголошений у національний розшук, заочно заарештований та позбавлений суддівської недоторканності. Однак Інтерпол відмовився видати міжнародний ордер на арешт, вважаючи переслідування політичним.

Національна прокуратура Польщі стверджує, що зібрані докази вказують на участь Шмідта в гібридній війні, яку Білорусь та росія ведуть проти Польщі. Він брав участь у пропагандистських програмах білоруських та російських державних ЗМІ, поширюючи заяви, які зображують Польщу в негативному світлі.

З ордером на арешт Шмідта можуть затримати в будь-якій країні Євросоюзу та передати польській владі. За звинуваченням у шпигунстві йому загрожує від восьми років до довічного позбавлення волі.

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