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Суд Польши выдал ордер на арест судьи Шмидта за шпионаж в пользу россии и Беларуси

10:18, 12 июня 2024
Томаш Шмидт объявлен в национальный розыск, заочно арестован и лишен судейской неприкосновенности.
Суд Польши выдал ордер на арест судьи Шмидта за шпионаж в пользу россии и Беларуси
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Окружной суд Варшавы выдал ордер на арест юриста Томаша Шмидта, который сбежал из Польши в Беларусь и обвиняется в передаче секретных данных российским и белорусским спецслужбам. В мае Шмидт попросил политического убежища в Беларуси, сообщает Радио Свобода.

Томаш Шмидт ранее работал судьей Воеводского административного суда Варшавы и был директором юридического отдела в Национальном совете юстиции. Он потерял должность после скандала в 2019 году, когда его жену уличили в распространении компромата на судей, выступавших против судебной реформы правящей партии. Это привело к отставке нескольких высокопоставленных чиновников, включая заместителя министра юстиции.

6 мая Шмидт провел пресс-конференцию в Минске, где выразил протест против политики Польши в отношении России и Беларуси и попросил убежища у белорусских властей, заявляя о преследовании в Польше из-за своих политических взглядов. Его заявление было передано российским телевидением, сообщает «Голос Америки».

8 мая польская прокуратура возбудила против Шмидта дело о шпионаже, обвиняя его в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Он был объявлен в национальный розыск, заочно арестован и лишен судейской неприкосновенности. Однако Интерпол отказался выдать международный ордер на арест, считая преследование политическим.

Национальная прокуратура Польши утверждает, что собранные доказательства указывают на участие Шмидта в гибридной войне, которую Беларусь и россия ведут против Польши. Он участвовал в пропагандистских программах белорусских и российских государственных СМИ, распространяя заявления, которые изображают Польшу в негативном свете.

С ордером на арест Шмидта могут задержать в любой стране Евросоюза и передать польским властям. По обвинению в шпионаже ему грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

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