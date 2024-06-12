СБУ задержала охранницу, которая помогала врагу корректировать удары по Харькову

Служба безопасности задержала российскую агентку, корректировавшую удары по Харькову. Ею оказалась 55-летняя местная жительница, работавшая охранницей. Об этом сообщает СБУ.
Указывается, что женщина пыталась установить и передать агрессору данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, она собирала информацию о последствиях вражеских воздушных атак.
Установлено, что для получения разведданных фигурантка объезжала территорию Харькова и «в темную» выспрашивала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми.
Полученную информацию она направляла в один из телеграмм-каналов, который администрируется представителями спецслужб рф.
«Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб», — указывает СБУ.
Сотрудники СБУ установили личность российской агентки и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами.
По данным следствия, предательница вышла на вражеский телеграмм-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины.
Среди прочего она давала советы, как воевать против нашего государства и призвала к захвату Харькова.
На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.
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