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СБУ затримала охоронницю, яка допомагала ворогу коригувати удари по Харкову

11:06, 12 червня 2024
Російська агентка намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.
СБУ затримала охоронницю, яка допомагала ворогу коригувати удари по Харкову
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Служба безпеки затримала російську агентку, яка коригувала удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею. Про це повідомляє СБУ.

Вказується, що жінка намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки ворожих повітряних атак.

Встановлено, що для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та «в темну» випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

Одержану інформацію вона направляла в один із Телеграм-каналів, який адмініструється представниками спецслужб рф.

«Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб», — вказує СБУ.

Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

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