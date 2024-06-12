Мін'юст попросив суд звільнити Ocean Plaza від боргу перед наближеними до кремля олігархами Ротенбергами

ТРЦ Ocean Plaza в Києві звільнять від багатомільйонних боргів перед колишніми власниками.

Міністерство юстиції вирішило звільнити ТРЦ Ocean Plaza від багатомільйонного боргу перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту і стягнення прав вимоги в дохід держави за рішенням суду.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.

Як зазначають у ЗМІ, непогашений кредит є проблемою для майбутньої приватизації, тому що в будь-який момент іпотекотримач може сказати, що з ним не розрахувалися, і звернутися до суду про стягнення прав на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і земельну ділянку під ним.

Відтак, Мін’юст попросив Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави право вимоги за трьома кредитними договорами Ocean Plaza, а саме:

право вимоги за кредитним договором № 1 від 27.10.2009, укладеним між ТОВ «ІС «Либідь» та компанією «Ethoder Investments Limited»;

право вимоги за договором іпотеки від 28.03.2014, року укладеним між ТОВ «ІС «Либідь» та компанією «Ethoder Investments Limited»;

право вимоги за договором застави від 14.04.2014, року укладеним між ТОВ «Авангард-Віларті» та компанією «Ethoder Investments Limited».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів: братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаска, Євгенія Гінера – банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza.

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