Мін'юст попросив суд звільнити Ocean Plaza від боргу перед наближеними до кремля олігархами Ротенбергами

Міністерство юстиції вирішило звільнити ТРЦ Ocean Plaza від багатомільйонного боргу перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту і стягнення прав вимоги в дохід держави за рішенням суду.
Про це повідомляється на сайті Мін'юсту.
Як зазначають у ЗМІ, непогашений кредит є проблемою для майбутньої приватизації, тому що в будь-який момент іпотекотримач може сказати, що з ним не розрахувалися, і звернутися до суду про стягнення прав на будівлю ТРЦ Ocean Plaza і земельну ділянку під ним.
Відтак, Мін’юст попросив Вищий антикорупційний суд стягнути в дохід держави право вимоги за трьома кредитними договорами Ocean Plaza, а саме:
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що до держбюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів: братів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаска, Євгенія Гінера – банк, підприємства та ТРЦ Ocean Plaza.
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