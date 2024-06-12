Мадонна опублікувала пост на підтримку Саміту миру: відео

Мадонна висловила підтримку українським дітям та Глобальному саміту миру у Швейцарії.

Американська співачка Мадонна підтримала проведення Саміту миру у Швейцарії та виступила за повернення додому українських дітей, силоміць депортованих до рф. Про це йдеться у відеоролику, який зірка виклала до свого Instagram.

Мадонна нагадала, що 15 червня світові лідери приїдуть до Швейцарії на захід, присвячений припиненню російської війни проти України.

На Саміті миру, серед іншого, працюватимуть над питанням повернення понад 19 000 українських дітей, які були депортовані до рф, підкреслила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мадонна під час світового турне розгорнула на сцені прапор України, відео.

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