Мадонна під час світового турне розгорнула на сцені прапор України, відео

На концерті Мадонна висловила свою підтримку українському народу.

Джерело фото: Мадонна/Instagram

Культова співачка Мадонна вийшла на сцену з прапором України на концерті в рамках свого турне.

Відео з концерту розповсюдили в соцмережі «Х».

Під час виконання однієї з композиції на сцені з’явилася синьо-жовта мантія. Після цього Мадонна розвернулася до глядачів спиною та попрямувала за куліси. Поруч із нею йшов танцівник із шоу-балету, на спині якого було написано «NO WAR».

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