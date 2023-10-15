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  1. В Україні

У Луцьку водій кілька разів наїхав на припарковане авто та поїхав: відео від поліції

16:39, 15 жовтня 2023
Водій постраждалого автомобіля «Cadillac» одразу переглянув камери спостереження та звернувся до поліції.
У Луцьку водій кілька разів наїхав на припарковане авто та поїхав: відео від поліції
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На парковці у Луцьку водій кілька разів наїхав на припарковане авто та залишив місце події. Заявник, який звернувся до охоронців порядку, розповів, що помітив на своєму авто марки «Cadillac» пошкодження лакофарбового покриття, тому одразу ж переглянув камери спостереження. На відео було видно, як керманич автомобіля «Renault» під час руху заднім ходом кілька разів здійснив наїзд на його автомобіль, що був припаркований поруч.

Поліцейським вдалося встановити винуватця події.

«Ним виявився 19-річний громадянин. На нього інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічного пошкодження транспорту) та ст. 122-4 (Залишення місця вчинення ДТП) КУпАП», - розповіли у патрульній поліції Волинської області.

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