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  1. В Украине

В Луцке водитель несколько раз наехал на припаркованное авто и уехал: видео от полиции

16:39, 15 октября 2023
Водитель пострадавшего автомобиля «Cadillac» сразу просмотрел камеры наблюдения и обратился в полицию.
В Луцке водитель несколько раз наехал на припаркованное авто и уехал: видео от полиции
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На парковке в Луцке водитель несколько раз наехал на припаркованное авто и оставил место происшествия. Заявитель, который обратился к охранникам порядка, рассказал, что заметил на своем авто марки «Cadillac» повреждение лакокрасочного покрытия, поэтому сразу же просмотрел камеры наблюдения. На видео было видно, как водитель автомобиля «Renault» во время движения задним ходом несколько раз совершил наезд на его автомобиль, котрый быль припаркованный рядом.

Полицейским удалось установить виновника происшествия.

«Им оказался 19-летний гражданин. На него инспекторы составили админматериалы по ст. 124 (Нарушения ПДД, что привело к механическому повреждению транспорта) и ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП», - рассказали в патрульной полиции Волынской области.

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