В Киеве дети залезли на крышу дома и не смогли спуститься: помогали спасатели

Их спускали спасатели ГСЧС.

В столице спасатели спустили детей с крыши. Как рассказали в ГСЧС Украины, в субботу, 14 октября, около 18 часов поступило сообщение о двух подростках, которые залезли на крышу и не могут спуститься.

Прибывшие на место спасатели установили, что на крыше 5 этажа находятся двое несовершеннолетних.

Их спустили с установкой коленчатого подъемника и передали сотрудникам полиции.

Никто не пострадал.

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