В Днепре новый руководитель ГУНП области: Иван Выговский представил Александра Ганжу

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового начальника полиции Днепропетровской области – полковника полиции Александра Ганжу.
До этого он занимал должность начальника ГУНП в Ровенской области.
Новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.
Также мы писали, что Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.
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