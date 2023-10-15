В Днепре новый руководитель ГУНП области: Иван Выговский представил Александра Ганжу

Новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил личному составу нового начальника полиции Днепропетровской области – полковника полиции Александра Ганжу.

До этого он занимал должность начальника ГУНП в Ровенской области.

Новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

Также мы писали, что Иван Выговский представил личному составу полиции Виннитчины нового начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области – полковника полиции Юрия Пархоменко.

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