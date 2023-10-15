У Дніпрі новий керівник ГУНП області: Іван Вигівський представив Олександра Ганжу

Новий очільник має великий досвід роботи на керівних посадах в Харківській, Одеській та Рівненській областях.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника поліції Дніпропетровської області – полковника поліції Олександра Ганжу.

До цього він обіймав посаду начальника ГУНП в Рівненській області.

Новий очільник має великий досвід роботи на керівних посадах в Харківській, Одеській та Рівненській областях.

Також ми писали, що Іван Вигівський представив особовому складу поліції Вінниччини нового начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області – полковника поліції Юрія Пархоменка.

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