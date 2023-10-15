У Києві діти залізли на дах будинку та не змогли спуститися: допомагали рятувальники

Їх спускали рятувальники ДСНС.

У столиці рятувальники спустили дітей з даху. Як розповіли у ДСНС України, у суботу, 14 жовтня, близько 18 години надійшло повідомленні про двох підлітків, які залізли на дах і не можуть спуститись.

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що на даху 5 поверху знаходяться двоє неповнолітніх.

Їх спустили з установкою колінчастого підіймача та передали працівникам поліції.

Ніхто не постраждав.

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