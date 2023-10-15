Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ответственность за ошибки в классификации должностей госслужбы будет на руководителях госорганов – НАГС

Классификацию должностей госорганам и судам будет необходимо осуществить в течение месяца.

Верховный Суд вынес решение по делу экс-председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, который взыскивал имущественный и моральный ущерб, причиненный органами следствия

Экс-председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко находился под следствием более 5,5 лет – в конце концов дело в отношении него закрыли, и он подал иск о взыскании неуплаченного судейского вознаграждения, стоимости талонов на горючее и возмещении морального вреда.

Сам истец должен быть заинтересован в том, чтобы организовать надлежащее и своевременное получение корреспонденции от суда, - Большая Палата Верховного Суда

Положения КАСУ не возлагают на суд обязанности устанавливать объем полномочий и личность того, кто поставил подпись в рекомендованном уведомлении о вручении почтового отправления, если оно было доставлено по указанному самим истцом адресу, - позиция БП ВС.

Составляющие пожизненного денежного довольствия судьи в отставке как одна из гарантий независимости судьи, — позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил особенности учета размера доплаты за пребывание на административной должности в суде для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьи в отставке.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

  1. Видео
  2. / В мире

Мадонна во время мирового турне развернула на сцене флаг Украины, видео

17:17, 15 октября 2023
На концерте Мадонна выразила свою поддержку украинскому народу.
Мадонна во время мирового турне развернула на сцене флаг Украины, видео
Источник фото: Мадонна/Instagram
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Культовая певица Мадонна вышла на сцену с флагом Украины на концерте в рамках своего турне.

Видео с концерта распространили в соцсети «X».

Во время исполнения одной из композиции на сцене появилась сине-желтая мантия. После этого Мадонна повернулась к зрителям спиной и направилась за кулисы. Рядом с ней шел танцовщик из шоу-балета, на спине которого было написано «NO WAR».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду