Байден схвалив передачу Україні одної системи Patriot

США відправлять в Україну один ракетний комплексу Patriot.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив розгортання одного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це пише «The New York Times» з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових.

Зазначається, що рішення Байдена було ухвалено минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

За словами офіційних осіб, комплекс може бути розгорнутий в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме.

Зазначимо, що на конференції з відбудови у Берліні Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що Україні дуже потрібні ще сім систем Patriot.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.