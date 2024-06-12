У Німеччині напали з ножем на українку серед білого дня у парку

Жінка сиділа на лавочці у парку на березі Майну, коли ззаду підійшов нападник та завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Джерело фото: 5VISION.NEWS

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні напали з ножем на 41-річну українку, її госпіталізували. Про це повідомляє таблоїд «Bild» з посиланням на правоохоронців.

За даними поліції, жінка серед дня сиділа на лавочці у парку на березі Майну, коли ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів ножем у голову та шию.

Жінці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але, пройшовши кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив ножем.

Крики жінки почули перехожі та кинулися на допомогу. Нападник в цей момент втік.

Поліція затримала в кущах 19-річного уродженця Афганістану. Суддя наказав взяти його під варту на час слідства. Повідомляють, що він не був раніше відомий правоохоронним органам.

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