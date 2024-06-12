Укрзалізниця запустила новий сервіс для родичів поранених військових

УЗ запроваджує послугу бронювання квитків для родичів поранених військових.

Укрзалізниця запроваджує нову послугу – можливість забронювати квиток для близьких поранених військових.

«Якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку», — пояснили в компанії.

Відповідну заявку можна оформити за номером 0800 503 222 або за посиланням.

«Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення УБД вашого пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість», — додали в УЗ.

У перевізника нагадали, що поїзди УЗ продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні й оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог там не передбачені місця для проїзду родичів поранених військових.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що передала два модернізованих вагони для евакуації поранених: фото.

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