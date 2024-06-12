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Укрзализныця запустила новый сервис для родственников раненых военных

10:48, 12 июня 2024
УЗ вводит услугу бронирования билетов для родственников раненых военных.
Укрзализныця запустила новый сервис для родственников раненых военных
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Укрзализныця вводит новую услугу – возможность забронировать билет для близких раненых военных.

«Если ваших родных, проходящих реабилитацию после ранений, срочно перевозят нашими медицинскими поездами, а билетов в данный момент нет, то можно оформить заявку», — пояснили в компании.

Соответствующую заявку можно оформить по номеру 0800 503 222 или по ссылке.

«Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД вашего раненого родственника, а также документ, подтверждающий ваше родство», - добавили в УЗ.

У перевозчика напомнили, что поезда УЗ продолжают эвакуацию раненых защитников. Они полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и оказания медицинской помощи. Но из соображений безопасности и медицинских требований там не предусмотрены места для проезда родственников раненых военных.

Ранее Укрзализныця сообщила, что передала два модернизированных вагона для эвакуации раненых: фото.

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