Должны ли декларироваться члены квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры: рассматривает жалобу

В НАПК озвучили позицию, почему конституционная жалоба адвокатки не может быть удовлетворена.

Конституционный Суд Украины 12 июня проведет заседание по жалобе членкини Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА) Закарпатской области Оксаны Бухтояровой относительно конституционности некоторых положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 № 1700-VII.

Так, 14 февраля этого года КСУ приступил к рассмотрению конституционной жалобы Оксаны Бухтояровой – адвокатка имеет сомнения относительно соответствия Конституции Украины некоторых положений Закона, которыми определено понятие термина «субъекты декларирования», перечень таких субъектов, обязанность подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, а также виды финансового контроля.

В НАПК заявили, что считают, что члены Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии и члены дисциплинарных палат КДКА, которые принимают решение о дисциплинарной ответственности действующих адвокатов, должны подавать декларации.

«В этой сфере очень высокие коррупционные риски, а должности членов комиссии имеют высокий уровень влияния и одновременно дискреции без четких критериев ее применения», - заявил заместитель Председателя НАПК Ярослав Любченко.

Позиция НАПК состоит в том, что конституционная жалоба адвоката не может быть удовлетворена по следующим причинам.

Инструмент финансового контроля, введенный в Украине, является действенным антикоррупционным механизмом, позволяющим общественности контролировать состояние как лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, так и приравненных к ним лиц, а также дает возможность выявлять признаки незаконного обогащения, необоснованных активов, конфликта интересов у соответствующих лиц Существующая в Украине система декларирования активов полностью отвечает международным стандартам в сфере предотвращения коррупции и положительно оценивается международными партнерами, в частности, Организацией экономического сотрудничества и развития (OECP) и Европейским Союзом. Положения Закона, являющиеся предметом конституционной жалобы, обеспечивают логическое урегулирование общественных отношений в нормах закона, начиная от общего определения термина «субъект декларирования», определяя категории соответствующих субъектов декларирования, устанавливая собственно саму обязанность подавать декларацию в определенный срок и предусматривая со стороны государства в лице НАПК соответствующую контрольную функцию за исполнением такой обязанности. Указанные положения Закона полностью отвечают требованиям статьи 19 Конституции Украины. Представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных и дисциплинарных комиссий, созданных в соответствии с Законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», других законов являются лицами, приравнивающимися к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, а следовательно, и субъектами декларирования.

В НАПК отмечают, что электронное декларирование является действенным антикоррупционным механизмом, который позволяет общественности контролировать состояние должностных лиц.

«Очевидно, что признание отдельных положений Закона неконституционными может свести на нет эффективность института декларирования в Украине и затормозит работу всех антикоррупционных органов, а также дела, которые они ведут. В результате это приведет к нивелированию наших достижений в предотвращении и противодействии коррупции, а также ослаблении поддержки со стороны международных партнеров», - заявили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

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