Должны ли декларироваться члены квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры: рассматривает жалобу

Конституционный Суд Украины 12 июня проведет заседание по жалобе членкини Дисциплинарной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА) Закарпатской области Оксаны Бухтояровой относительно конституционности некоторых положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 № 1700-VII.
Так, 14 февраля этого года КСУ приступил к рассмотрению конституционной жалобы Оксаны Бухтояровой – адвокатка имеет сомнения относительно соответствия Конституции Украины некоторых положений Закона, которыми определено понятие термина «субъекты декларирования», перечень таких субъектов, обязанность подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненных к ним лиц, а также виды финансового контроля.
В НАПК заявили, что считают, что члены Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии и члены дисциплинарных палат КДКА, которые принимают решение о дисциплинарной ответственности действующих адвокатов, должны подавать декларации.
«В этой сфере очень высокие коррупционные риски, а должности членов комиссии имеют высокий уровень влияния и одновременно дискреции без четких критериев ее применения», - заявил заместитель Председателя НАПК Ярослав Любченко.
Позиция НАПК состоит в том, что конституционная жалоба адвоката не может быть удовлетворена по следующим причинам.
В НАПК отмечают, что электронное декларирование является действенным антикоррупционным механизмом, который позволяет общественности контролировать состояние должностных лиц.
«Очевидно, что признание отдельных положений Закона неконституционными может свести на нет эффективность института декларирования в Украине и затормозит работу всех антикоррупционных органов, а также дела, которые они ведут. В результате это приведет к нивелированию наших достижений в предотвращении и противодействии коррупции, а также ослаблении поддержки со стороны международных партнеров», - заявили в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.