Чи мають декларуватися члени кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури: КСУ розглядає скаргу

Конституційний Суд України 12 червня проведе засідання щодо скарги членкині Дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Закарпатської області Оксани Бухтоярової щодо конституційності деяких положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (далі – Закон).
Так, 14 лютого цього року КСУ розпочав розгляд конституційної скарги Оксани Бухтоярової – адвокатка має сумніви щодо відповідності Конституції України деяких положень Закону, якими визначено поняття терміну «суб’єкти декларування», перелік таких суб'єктів, обов’язок подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також види фінансового контролю.
У НАЗК заявили, що вважають, що члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та члени дисциплінарних палат КДКА, які ухвалюють рішення про дисциплінарну відповідальність чинних адвокатів, мають подавати декларації.
«В цій сфері дуже високі корупційні ризики, а посади членів комісії мають високий рівень впливу та, водночас, дискреції без чітких критеріїв її застосування», - заявив заступник Голови НАЗК Ярослав Любченко.
Позиція НАЗК полягає в тому, що конституційна скарга адвокатки не може бути задоволена з наступних причин.
У НАЗК зазначають, що електронне декларування є дієвим антикорупційним механізмом, що дозволяє громадськості контролювати статки посадовців.
«Очевидно, що визнання окремих положень Закону неконституційними може звести нанівець ефективність інституту декларування в Україні та загальмує роботу усіх антикорупційних органів, а також справ, які вони ведуть. В результаті це призведе до нівелювання наших досягнень в запобіганні і протидії корупції, а також послаблення підтримки з боку міжнародних партнерів», - заявили у Нацагентстві з питань запобігання корупції.
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