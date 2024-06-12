Під час пошуків зниклої 9-річної українки у Німеччині знайшли тіло: особу не підтверджено

У лісі на південь від маленького саксонського містечка Дьобельн поліція знайшла тіло під час пошуків зниклої дівчинки.

Джерело фото: поліція округу Саксонія

У Саксонії, федеральна земля Німеччини, понад тиждень тривають пошуки 9-річної дівчинки з України.

Як пише видання «Bild», 11 червня у лісі поблизу міста Дьобельн поліція виявила тіло людини.

У поліції заявили, що наразі перевіряють, чиє саме тіло було знайдено. Надати будь-які додаткові подробиці правоохоронці відмовились через «проведення необхідної слідчої роботи».

Батько дівчинки вважає, що Валерію могли викрасти. Він звернувся до можливих викрадачів з проханням повернути дитину.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що речниця поліції міста Хемніц уточнила, що ведуться пошуки та робота з опитування можливих свідків.

В операції беруть участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки. Задіяна спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони. Українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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