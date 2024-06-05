В Німеччині шукають 9-річну українку Валерію – дівчинка пішла в школу і зникла

У німецькому Дьобельні третій день шукають 9-річну українку.

Джерело фото: ТСН

В Німеччині розшукують 9-річну українку Валерію. Поліція шукає дитину із собаками та гелікоптером. Правоохоронці прочісують береги місцевої річки. Про це пише ТСН.

Дівчинка вийшла з дому о 6.50 ранку в понеділок 3 червня у місті Дьобельн в Саксонії. Вона мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів, однак чи сідала вона в транспорт невідомо.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дівчинки 3 червня невдовзі після того, як вона вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було. Наразі правоохоронні органи не мають жодних даних про місцезнаходження дівчинки з ранку понеділка.

Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її ріст та одяг у день зникнення. У повідомленні вказано, що дівчинка говорила «ламаною німецькою».

Зріст дитини близько 1,40 метра, темно-русяве волосся середньої довжини. Була одягнена у фіолетову футболку, чорні джинси, світло-бірюзову куртку. Із собою мала рожеву сумку.

У поліції просять всіх, хто бачив дівчинку – звертатися до правоохоронців за номером 110.

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