В Германии ищут 9-летнюю украинку Валерию – девочка пошла в школу и пропала

В немецком Дебельне третий день ищут 9-летнюю украинку.

Источник фото: ТСН

В Германии разыскивают 9-летнюю украинку Валерию. Полиция ищет ребенка с собаками и вертолетом. Правоохранители прочесывают берега местной реки. Об этом пишет ТСН.

Девочка вышла из дома в 6.50 утра в понедельник 3 июня в городе Дебельн в Саксонии. Она должна была проехать на автобусе около двух километров, однако садилась ли она в транспорт неизвестно.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении девочки 3 июня вскоре после того, как она вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее также не было. Сейчас у правоохранительных органов нет никаких данных о местонахождении девочки с утра понедельника.

Полиция обнародовала фотографию и приметы ребенка, данные о ее росте и одежде в день исчезновения. В сообщении указано, что девочка говорила «на ломаном немецком».

Рост ребенка около 1,40 метра, темно-русые волосы средней длины. Была одета в фиолетовую футболку, черные джинсы, светло-бирюзовую куртку. С собой имела розовую сумку.

В полиции просят всех, кто видел девочку – обращаться к правоохранителям по номеру 110.

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