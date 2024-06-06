Задушил садовым шлангом: в Киевской области мужчина убил товарища

Фигурант нашел шланг для подачи воды, обмотал им шею своего 75-летнего оппонента, после чего задушил его.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине в убийстве товарища, передает полиция Киевской области.

О происшествии в полицию сообщили соседи погибшего, которые обнаружили его тело на земле у входа в дом и заметили, что на шее умершего намотан шланг.

Злоумышленником оказался сосед умершего, в организме у которого обнаружили 2,49 промилле алкоголя.

Сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины задержали и доставили подозреваемого в изолятор временного содержания.

Следователи по факту умышленного убийства сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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