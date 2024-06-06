Задушив садовим шлангом: на Київщині чоловік вбив товариша

Фігурант знайшов шланг для подачі води, обмотав ним шию свого 75-річного опонента, після чого задушив його.

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у вбивстві товариша, передає поліція Київської області.

Про подію до поліції повідомили сусіди загиблого, які виявили його тіло на землі при вході до оселі та помітили, що на шиї померлого намотаний шланг.

Зловмисником виявився сусід померлого, в організмі у якого виявили 2,49 проміле алкоголю.

Співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини затримали та доправили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за фактом умисного вбивства повідомили фігуранту про підозру (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та звернулись до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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