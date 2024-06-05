Верховная Рада одобрила доплату госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, до половины зарплаты за такое сотрудничество

Украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать до 50% зарплаты – Рада одобрила законопроект в первом чтении.

Фонд оплаты труда государственных служащих смогут формировать в том числе за счет иностранных правительств, а чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, будут доплачивать. Размер надбавки предлагается установить на уровне до 50% средней заработной платы должностного лица, а порядок его исчисления будет определяться Кабинетом Министров. Соответствующий законопроект 10284 г. Верховная Рада 5 июня приняла в первом чтении.

«Реализация положений проекта Закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета или местных бюджетов, поскольку покрытие расходов на доплаты должностным лицам органов исполнительной власти и местного самоуправления за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей по проектам (программам), финансируемым за счет средств бюджетной поддержки, помощи и грантов Европейского Союза, правительств или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений будут осуществляться за счет бюджета соответствующего проекта (программы)», - отмечают авторы.

В частности, к статье 52 Закона о государственной службе, регулирующей надбавки, доплаты, премии и компенсации, предлагается добавить норму, согласно которой выплата за дополнительную нагрузку в связи с исполнением обязанностей по программе помощи или грантом Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, устанавливается руководителем государственной службы государственному служащему по представлению его непосредственного руководителя в размере, предусмотренном бюджетом такой программы пособия или гранта, но не более 50% средней заработной платы такого государственного служащего, исчисленной в порядке, установленном Правительством.

То есть чиновники смогут получить до половины зарплаты дополнительно за сотрудничество с донорами.

Также предлагается установить, что фонд оплаты труда государственных служащих может формироваться за счет грантов Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Аналогичные изменения предлагается внести в Закон «О службе в органах местного самоуправления». А именно, что финансовое обеспечение службы в органах местного самоуправления осуществляется не только за счет средств соответствующих местных бюджетов, но и средств, поступающих в местный бюджет в рамках программ помощи и грантов Европейского Союза, правительств или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций и т. д.

А должностному лицу местного самоуправления за дополнительную нагрузку, связанную с исполнением обязанностей по программе помощи и/или грантом Европейского Союза, правительств и/или муниципалитетов иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, устанавливается за счет соответствующих средств выплата до 50% от средней заработной платы.

Как указывают авторы, после начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров в связи с вынужденной массовой миграцией населения за границу.

Из-за инфляционных процессов уровень заработной платы таких работников постоянно снижается и не обеспечивает надлежащий уровень жизни.

В этой связи органы исполнительной власти и местного самоуправления теряют квалифицированные кадры, что значительно снижает их потенциальные возможности принять участие в Проектах и Программах.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 июня Кабинет Министров принял постановление, обеспечивающее мониторинг выполнения Матрицы реформ.

Матрица реформ систематизирует условия и рекомендации международных партнеров и является аналитическим инструментом для мониторинга выполнения мероприятий.

Матрица реформ включает более 200 реформ (более 400 индикаторов), согласованных в договоренностях с ЕС, Плане по программе Ukraine Facility, меморандуме с Международным валютным фондом, соглашениях с Всемирным Банком. Этот инструмент фиксирует существующие в официальных документах условия и рекомендации партнеров.

Автор: Наталья Мамченко

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