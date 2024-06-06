В Киеве наказали водителя мотоцикла Yamaha, который проехал на красный сигнал светофора: видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Голосеевском районе Киева наказали водителя мотоцикла Yamaha, проехавшего на красный сигнал светофора.

Как сообщила Патрульная полиция Киева, инспекторы попытались остановить его, однако водитель это проигнорировал и поехал дальше, продолжив нарушать ПДД.

Позже полицейские остановили транспортное средство и выяснилось, что мужчина не имеет права вождения и уже привлекался к ответственности за правонарушение в течение года.

Патрульные составили на гражданина протоколы по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке), по ч. 5 ст. 126 (Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным такого права) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

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